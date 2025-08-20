Zusammenstoß zwischen Stegen und Pfalzen

Von: ka

Pfalzen/Stegen – Auf der Landesstraße zwischen Stegen und Pfalzen kam es am späten Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Ersten Informationen zufolge prallten gegen 17.25 Uhr aus bisher ungeklärten Gründen zwei Fahrzeuge mit jeweils einer Familie aus dem Ahrntal beziehungsweise der Provinz Verona aufeinander. Dabei erlitten jeweils drei Insassen in beiden Autos leichte Verletzungen: Ein 38-jähriger Mann, eine 34-jährige Frau und ein neunjähriger Junge aus einer Gemeinde in der Nähe von Verona sowie eine 43-jährige Frau, ein 21-jähriger Mann und ein sechsjähriges Mädchen aus dem Ahrntal.

Alle Insassen konnten ihre Fahrzeuge selbst verlassen und wurden nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte ins Krankenhaus nach Bruneck gebracht.

Im Einsatz standen ein Rettungs- und ein Krankenwagen der Sektionen des Weißen Kreuzes Mühlbach und Bruneck, die Rettungsdienstkoordination der Sektion Bruneck, die Freiwilligen Feuerwehren von Bruneck und Stegen sowie die Straßenpolizei Bruneck.