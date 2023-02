Zwei Einbrüche in Branzoll

Branzoll – Wieder haben Einbrecher in Südtirol zugeschlagen – diesmal in Raif in Branzoll. Nachdem die Unbekannten in einer Nacht in zwei Appartements eingedrungen sind, haben die Anrainer Angst: Sie befürchten, dass es zu weiteren Einbrüchen kommen könnte.

Auch in diesem Fall sind größere Kondominien verschont geblieben. Stattdessen haben sich die Täter auf kleinere Häuser konzentriert, in denen weniger Familien leben und wo es weniger potenzielle Zeugen gibt.

„Sie müssen zwischen 18.30 und 18.45 Uhr in die Wohnung eingedrungen sein – kurz, bevor wir von der Arbeit zurückkamen“, erklärt die Besitzerin einer der beiden Wohnungen laut einem Bericht des Alto Adige. Entwendet worden seien „nur“ etwas Bargeld und der Gürtel einer Luxusmarke.

Für die Diebe ist es sicher einfach, den Gürtel innerhalb kürzester Zeit im Internet zu verscherbeln – wahrscheinlich in einer anderen Provinz. So werden sie die Beute los und kassieren mindestens die Hälfte des ursprünglichen Preises.

Die Familie lebt im ersten Stock eines Hauses. Die Täter haben auch im danebenliegenden Gebäude zugeschlagen. Bürgermeisterin Giorgia Mongillo ruft die Einwohner zu höchster Wachsamkeit auf. Verdächtiges sollte man den Carabinieri melden.