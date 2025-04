Zwei Festnahmen nach Bluttat im deutschen Bundesland Hessen

Ermittlungen nach den Schüssen in Bad Nauheim liefen auf Hochtouren

Von: APA/dpa

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Männer im hessischen Bad Nauheim in Deutschland sind zwei Tatverdächtige festgenommen worden. Gegen die beiden Männer im Alter von 31 und 36 Jahren wurde Haftbefehl erlassen, wie die Polizei mitteilte. Die beiden getöteten Männer waren am späten Nachmittag des Karsamstags auf dem Rasen vor einem Mehrfamilienhaus in Bad Nauheim gefunden worden.

Die Erschossenen waren 28 und 59 Jahre alt und Schwiegervater und Schwiegersohn, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Nachmittag des Ostersonntags mit. Die Ermittler gingen von einem persönlichen Motiv als Tathintergrund aus – und betonten: “Hinweise auf Gefahren für Unbeteiligte liegen aktuell nicht vor.” Einzelheiten nannten sie aus ermittlungstaktischen Gründen am Sonntag nicht, auch nicht, ob und nach wie vielen Tätern sie suchen.

Allerdings äußerten sich die nicht vorbestraften Beschuldigten nicht zu dem Tatvorwurf, hieß es. Der gesuchte Schütze sei weiterhin unbekannt.

Beweismittel wurden sichergestellt

Die Polizei habe die beiden Beschuldigten am Ostersonntag festgenommen und im Anschluss mehrere Wohnungen der Tatverdächtigen im Main-Kinzig-Kreis und in Hanau durchsucht. Dabei seien diverse Beweismittel wie Handys sichergestellt worden. Sowohl die Beschuldigten als auch die Opfer sind türkische Staatsbürger.

Gegen 17.40 Uhr am Karsamstag hatten Zeugen über den polizeilichen Notruf mehrere Schussgeräusche gemeldet. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen seien die beiden Männer aber noch am Tatort gestorben.

Obduktion ergab Tod durch Schussverletzungen

Die Obduktion der Leichen habe zweifelsfrei ergeben, dass die Tatopfer aufgrund mehrere Schussverletzungen gestorben seien. Nach dem Schützen werde weiter gefahndet.

Nachbarn aus der Siedlung äußerten sich geschockt und verunsichert. Es bestehe aber keine Gefahr für sie, betonte die Polizei. Bad Nauheim liegt in der Wetterau zwischen Frankfurt am Main und Gießen und hat mehr als 30.000 Einwohner.