Zwei Korkenzieher und ein Messer

Samstag, 07. Februar 2026 | 16:40 Uhr
IMG-20260207-WA0020
Quästur
Von: luk

Bozen – Bei einer groß angelegten Schwerpunktkontrolle in Bozen sind am gestrigen Tag zwei Männer festgenommen und mehrere weitere Personen angezeigt worden. Die Aktion wurde vom Quästor der Provinz Bozen angeordnet und gemeinsam von Staatspolizei, Carabinieri, Finanzpolizei, Stadtpolizei sowie vom Militär durchgeführt.

Im Fokus standen die Bereiche Obstplatz, Mazziniplatz, Dominikanerplatz und Pfarrplatz, nachdem es dort wiederholt Hinweise auf Belästigungen und illegale Aktivitäten gegeben hatte.

Am Abend wurden zwei peruanische Staatsbürger im Alter von 38 und 59 Jahren in einem Supermarkt im Stadtzentrum gestellt, nachdem sie beim Diebstahl von Spirituosen ertappt worden waren. Die beiden bedrohten und schubsten das Sicherheitspersonal und verhielten sich auch gegenüber den einschreitenden Polizisten aggressiv. Sie wurden wegen räuberischen Diebstahls und Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen und in das Bozner Gefängnis überstellt.

In Gries wurde wenig später ein 30-jähriger marokkanischer Staatsbürger angezeigt, der in einem Lokal Angestellte mit einem Messer bedroht haben soll. Bei ihm wurden zwei Korkenzieher sichergestellt, ein weiteres Messer wurde im Lokal aufgefunden. Der Mann wurde unter anderem wegen Bedrohung, Sachbeschädigung und Widerstands angezeigt.

Zudem wurden zwei weitere marokkanische Staatsbürger wegen Ladendiebstahls angezeigt. Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte im Laufe des Tages 86 Personen.

 

Bezirk: Bozen

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

