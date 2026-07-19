Zwei Südtiroler mit Ultraleichtflugzeug verunglückt

Von: luk

Sarego – Zwei Südtiroler sind am Samstagmorgen bei der missglückten Landung eines Ultraleichtflugzeugs in Sarego zwischen Verona und Vicenza verletzt worden.

Das Sportflugzeug, das in Südtirol gestartet war, setzte aus bislang ungeklärter Ursache noch vor der Landebahn des Flugplatzes Ca’ Quinta auf. Die Maschine kam schließlich in einem Graben neben einem Feld zum Stillstand.

Die Feuerwehr befreite die beiden Insassen aus dem durch den Aufprall deformierten Cockpit und sicherte das Flugzeug, aus dem Treibstoff austrat.

Der 1961 geborene Pilot erlitt eine Kopfverletzung, einen Bruch des rechten Beins und verlor das Bewusstsein. Der zweite Insasse (52) zog sich mehrere Rippenbrüche zu. Beide wurden in das Krankenhaus San Bortolo in Vicenza eingeliefert.

Die Ursache des Unfalls ist Gegenstand laufender Ermittlungen.