Zwei Vorfälle von Gewalt in Meran

Meran – In Meran haben sich am Freitag zwei unterschiedliche Vorfälle von Gewalt zugetragen, berichtet die Tageszeitung Alto Adige. In einem Fall wurde Anzeige erstattet. Ob die beiden Ereignisse miteinander in irgendeiner Weise in Verbindung stehen, wird überprüft.

Beide Vorfälle haben sich zwischen 18.00 und 19.00 Uhr am Abend ereignet. Im ersten Fall, der sich auf dem Theaterplatz zugetragen hat, soll ein Stein als „Waffe“ benutzt worden sein.

Der zweite Vorfall von Gewalt bzw. eines Versuchs von Gewaltanwendung soll sich in der Nähe jener Rampe stattgefunden haben, die die Passerpromenade und die Freiheitsstraße oberhalb der Sparkassenstraße verbindet.

In den vergangenen Wochen ist es in Meran mehrfach zu Schlägereien und Einschüchterungen unter jungen Erwachsenen und zum Teil auch unter Minderjährigen gekommen.