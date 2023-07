Zweiter Abschuss eines Wolfes

Innsbruck – Im Mittelgebirge im Bezirk Innsbruck-Land wurde gemäß der neunten Maßnahmenverordnung der Tiroler Landesregierung ein Wolf erlegt. Nach dem Abschuss eines Wolfes im Osttiroler Virgental vor knapp einer Woche ist dies der zweite Abschuss nach der neuen Verordnungsmöglichkeit in Tirol. Die Abschussverordnung war nach Sichtungen in Völs, an der L 12 Götzner Straße, im Bereich der Justizanstalt Innsbruck und im Siedlungsgebiet in Natters seit 12. Juli 2023 in Kraft.

„Es hat sich damit bestätigt, dass es sich bei dem gesichteten Tier um einen Wolf handelte“, betont LHStv Josef Geisler, dass die Sorgen der BürgerInnen ernst genommen werden: „Das Tier war bereits in Siedlungsnähe und wurde damit entsprechend den Kriterien, die in der Maßnahmenverordnung definiert sind, zum Abschuss freigegeben.“

In Tirol sind derzeit sechs Abschussgenehmigungen für Wölfe aufrecht – davon vier im Bezirk Lienz, eine im Bezirk Landeck und eine im Bezirk Imst.