Zweiter Mann im Fall Chris Brown angeklagt

Von: APA/dpa

Nach der Festnahme von US-Sänger Chris Brown wegen eines mutmaßlichen Angriffs in einem Londoner Nachtklub ist ein zweiter Verdächtiger angeklagt worden. Dem 38-jährigen US-Bürger wird ebenfalls schwere Körperverletzung vorgeworfen, wie die Polizei in der britischen Hauptstadt mitteilte. Brown war in der Nacht auf Donnerstag in einem Luxushotel in Manchester festgenommen worden. Der 36-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Dem R&B-Künstler wird vorgeworfen, im Februar 2023 einen anderen Mann in einem Nachtklub angegriffen zu haben. Der Mann hatte angegeben, er sei mit einer Flasche verletzt, getreten und geschlagen worden. Von Brown lag zunächst keine Stellungnahme zu den Vorwürfen vor. Mitte Juni ist eine Anhörung vor Gericht geplant. Bei dem zweiten Angeklagten soll es sich nach Informationen von BBC und Sky News um einen Rapper handeln.

Brown war mit Songs wie “Run It!” bekanntgeworden, fiel aber auch immer wieder wegen gewalttätiger Übergriffe auf. 2009 etwa hatte er seine damalige Freundin, die Sängerin Rihanna, angegriffen und war dafür zu Haft auf Bewährung und Sozialstunden verurteilt worden.