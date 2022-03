104 Jahre: Oma “Lina” nimmt Frau aus Ukraine auf

San Ginesio – In San Ginesio in der Provinz Macerata hat kürzlich Adele Rapagnani ihren 104. Geburtstag gefeiert. Die rüstige Seniorin bekam Besuch von ihren Verwandten und Bekannten und auch der Bürgermeister überbrachte Glückwünsche.

Es gab aber auch einen speziellen Gast – Ilena. Die junge Frau ist nach dem Einfall Russlands in der Ukraine aus Kiew geflüchtet und wurde von der Familie von Adele Rapagnani, die auch “Lina” genannt wird, aufgenommen.

Nicht ohne Grund kam sie aber nach San Ginesio in den Marken. Die italienische Familie hatte 1991 in den Jahren nach dem Atomunfall von Tschernobyl drei Brüder aus der Ukraine adoptiert, die Waisen geworden sind. Sie sind in Italien aufgewachsen und konnten dann ein eigenständiges Leben in ihrer Heimat aufbauen.

Bei Ilena handelt es sich um die Frau eines dieser Geschwister. Ihr Mann Sergej ist Pilot bei der ukrainischen Armee und kämpft nun an der Front für sein Heimatland.

Zwar ist sie in Sicherheit, den Umständen entsprechend ist ihre Stimmung aber eingetrübt. Doch “Lina” gelang es auf der Geburtsfeier dennoch mit Anekdoten aus ihrem Leben Ilena zum Lächeln zu bringen, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.