15 Polizisten in der Notaufnahme nach Krawallen in Turin

Von: apa

Etwa 15 Polizisten haben am Freitag die Notaufnahme des Krankenhauses in Turin aufsuchen müssen, nachdem bei einer propalästinensischen Studentendemonstration im Stadtzentrum ein selbst gebastelter Sprengsatz explodiert ist, der stechende Dämpfe abgab. Der Sprengstoff wurde auf dem Hauptplatz Piazza Castello geworfen, wo die größten Spannungen zu verzeichnen waren.

Bei der Demonstration in Turin gegen die Politik der Regierung Meloni kam es zu Spannungen mit der Polizei. Die Demonstranten versuchten, bis zum Sitz der Präfektur zu gelangen, wurden jedoch von der Polizei zurückgewiesen. Dabei kam es zu Ausschreitungen, wie Medien berichteten.

In mehreren italienischen Städten, darunter in der Hauptstadt Rom, haben sich Schüler und Studenten an Demonstrationen gegen die Rechtsregierung von Premierministerin Giorgia Meloni beteiligt. Dabei skandierten die Demonstranten auch Slogans für Palästina. Sie trugen außerdem palästinensische Fahnen.