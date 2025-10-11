300 Kilo Drogen-Mix: Wohnungsfund in Norditalien

Von: Ivd

Santa Lucia di Serino – Eine Jutetasche zur falschen Zeit am falschen Ort: Was ein Mann aus Santa Lucia di Serino am Mittwoch aus seiner Wohnung trug, erregte die Aufmerksamkeit einer Streife. Die Finanzpolizei von Avellino nahm den italienischen Staatsbürger auf frischer Tat fest – und machte in seiner Wohnung einen spektakulären Fund.

Eine Patrouille der Wirtschafts- und Finanzpolizei war im Rahmen eines Präventionsmaßnahme gegen illegalen Drogenhandel unterwegs, als sie den Mann bemerkte. Sein vorsichtiges, fast scheues Verhalten fiel auf. Er verließ seine Wohnung und trug dabei einen Koffer aus Jute mit sich.

JW Video 6LcDrP2w-WMEAbbiU

Schnelltest schlägt sofort an

Die Beamten kontrollierten den Mann umgehend. Was sie im Koffer fanden, bestätigte ihren Verdacht: Drogen. Ein Schnelltest mittels Drop-Test-Verfahren lieferte ein positives Ergebnis.

Die anschließende Hausdurchsuchung förderte noch weit mehr zutage. In der Wohnung entdeckten die Ermittler weitere Betäubungsmittel: Haschisch, Kokain und Methamphetamin. Insgesamt wurden rund 300 Kilogramm verschiedener Drogen sichergestellt. Dazu kamen Verpackungsmaterial und eine Präzisionswaage – klare Indizien für professionellen Handel.

Teil größerer Ermittlungen

Die Staatsanwaltschaft Avellino koordiniert die Ermittlungen, die in einen größeren investigativen Kontext eingebettet sind. Ziel ist es, die Verankerung des Drogenhandels im Bezirk Irpinia zu zerschlagen.

Der beschlagnahmte Straßenwert der 300 Kilogramm dürfte mehrere Millionen Euro betragen. Der Verdächtige befindet sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.