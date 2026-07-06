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Die erstaunliche Geschichte eines 13-Jährigen

Absolutes Gehör trotz Handicap: Er verblüffte seine Lehrer

Montag, 06. Juli 2026 | 08:06 Uhr
Kevin Montebello Musiktalent
Instagram/La Stampa
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Von: luk

Turin – Was zunächst kaum jemand ahnte, entpuppte sich als außergewöhnliche Begabung: Der 13-jährige Kevin Montebello aus Turin verfügt über ein absolutes Gehör und spielt inzwischen vier Musikinstrumente, und das trotz einer mittelgradigen bis schweren geistigen Beeinträchtigung.

Sein Talent wurde in der Schule entdeckt. Eine Musiklehrerin der Mittelschule “Sibilla Aleramo” bemerkte, dass Kevin Melodien nach einmaligem Hören fehlerfrei nachspielen konnte. Fachleute bestätigten später, dass der Jugendliche über ein absolutes Gehör verfügt – eine äußerst seltene Fähigkeit, die nur bei wenigen Menschen vorkommt und unter anderem auch berühmten Komponisten wie Mozart und Beethoven zugeschrieben wird.

Heute beherrscht Kevin Klavier, Gitarre, E-Bass und Schlagzeug, das inzwischen zu seinem Lieblingsinstrument geworden ist. Seine musikalische Entwicklung überrascht umso mehr, als seine Mutter anfangs befürchtete, ihr Sohn könnte nicht einmal die Blockflöte erlernen. Stattdessen spielte er bereits kurz nach Beginn des Musikunterrichts eine Melodie aus dem Gedächtnis nach, die er zuvor gehört hatte.

Dank der Unterstützung seiner Lehrkräfte konnte Kevin seine Begabung gezielt fördern und besucht inzwischen die musikalische Fachrichtung der “Oberschule Cavour” in Turin. Dort gilt er als fröhlicher, kontaktfreudiger Schüler, der mit großer Begeisterung musiziert.

Seine Mutter hebt hervor, wie wichtig die enge Zusammenarbeit zwischen Schule und Familie für die Entwicklung ihres Sohnes gewesen sei.

Instagram/La Stampa

Entscheidend sei gewesen, dass Lehrkräfte seine Fähigkeiten erkannten und ihn unabhängig von seiner Beeinträchtigung förderten. Ohne diese Unterstützung, so sagt sie, hätte Kevin seinen außergewöhnlichen Weg wohl kaum einschlagen können.

Die Geschichte des 13-Jährigen macht deutlich, wie wichtig es ist, individuelle Talente frühzeitig zu entdecken und Kinder entsprechend ihrer Stärken zu fördern, auch dann, wenn sie mit besonderen Herausforderungen leben.

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