Absturz am Klettersteig

Mori – In Mori im Trentino ist es am Sonntag zu einem tödlichen Alpinunfall gekommen. Am Marangoni-Klettersteig ist ein Mann (58) in die Tiefe gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Medienberichten zufolge soll ungesichert unterwegs gewesen sein. Der Unfall geschah gegen 12.30 Uhr.

Der Kletterer soll aus bisher ungeklärter Ursache das Gleichgewicht verloren und rund 150 Meter abgestürzt sein. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Der Bergrettung blieb die traurige Aufgabe, den Leichnam zu bergen.