Airline lässt 14-Jährigen allein am Flughafen in Rom zurück

Von: mk

Rom – Die Mutter eines 14-jährigen Isländers ist fassungslos. Weil beim Rückflug von Rom nach Reykjavik die Maschine überfüllt war, durfte ihr Sohn nicht einsteigen – obwohl er ein reguläres Ticket hatte. Über den Vorfall hat zunächst mirror.co.uk berichtet.

Der 14-Jährige war mit einer Gruppe anderer Jugendliche zu einem Fechtausflug in die Ewige Stadt gereist. Als die Gruppe zurück nach Island fliegen wollte, wurde dem 14-Jährigen allerdings mitgeteilt, dass er trotz gültigen Tickets keinen Platz an Bord des Flugzeugs habe.

Wie die Mutter dem Magazin gegenüber berichtete, habe sie die gesamte Zeit über mit ihrem Sohn telefoniert und dadurch die Situation direkt mitbekommen. „Sie haben absolut nichts getan, um ihm zu helfen“, beschwert sich die Mutter.

Ihr Sohn habe große Angst gehabt, weil er nicht gemeinsam mit seinen Freunden das Flugzeug betreten durfte. Die Verantwortlichen hätten behauptet, dass ihnen nicht bewusst gewesen sei, dass der Junge erst 14 ist, und dass sie die Verbindung aus Italien nicht auf dem Schirm gehabt hätten, erklärt die Mutter weiter. Gleichzeitig betont sie, dass bei der Buchung des Rückfluges durchaus das Alter ihres Sohnes angegeben worden sei.

Der Minderjährige soll sogar rund 40 Euro zusätzlich bezahlt haben, damit man ihn zum Boarding-Schalter durchließ. Der Zugang zum Gate wurde ihm jedoch verweigert, weshalb er einen späteren Flug nach Reykjavik nehmen musste, schreibt die Online-Ausgabe vom Merkur.

Beruhigt wurde der 14-Jährige offenbar von einem Pärchen, das ebenfalls nicht in die Maschine steigen durfte. „Sie haben angeboten, sich um ihn zu kümmern. Sonst weiß ich nicht, was ich getan hätte“, so die aufgebrachte Frau. Laut Airline habe ihr Sohn keinen Anspruch auf eine Entschädigung – obwohl die Mutter schlussendlich für ihren Sohn einen teureren Flug buchen musste. Der von der Fluggesellschaft geplante Alternativflug wäre erst eine Woche später gestartet.