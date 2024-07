Algenplage trübt Badespaß am Caldonazzosee

Von: mk

San Cristoforo – Der Caldonazzosee in der Valsugana ist als zweitgrößter See im Trentino ein beliebtes Ausflugs- und Urlaubsziel. Die Auszeichnung mit der blauen Fahne, die von der italienischen Umweltschutzorganisation Legambiente verliehen wurde, spricht für eine hervorragende Wasserqualität. In der Regel trifft dies auch zu, doch derzeit trübt eine Algenplage den Badespaß.

Betroffen sind die Gebiete rund um Darsena, San Cristoforo und Valcanover. „Jeden zweiten Tag werden Analysen durchgeführt“, versichert der Bürgermeister von Pergine, Oss Emer.

Wie er italienischen Medien gegenüber erklärt, handle es sich bei der Algenblüte um ein natürliches Phänomen, das jedes Jahr auftritt.

Badegäste beklagen sich allerdings auch über den Geruch, den die Algen angeblich absondern. Wie der Bürgermeister betont, sei daran „nichts schädlich“. Die Algen würden vielmehr nicht abgesaugt, wenn sie an die Oberfläche kommen. „Sie verrotten stattdessen und verursachen dadurch den Geruch“, betont der Bürgermeister. Auch das gehöre zum natürlichen Kreislauf.

Wie die Landesumweltagentur im Trentino mitteilt, sei der Caldonazzosee von Algenblüten betroffen, die teils planktonisch sind und teilweise am Boden haften. Aufgrund der hohen Temperaturen hätten sie sich abgelöst und würden sich je nach Tageszeit und Windverhältnissen an den Uferzonen sammeln. Auch die Landesumweltagentur behält den Zustand des Sees im Auge.