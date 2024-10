Am Gardasee vermisst und tot aufgefunden

Von: luk

Monte Baldo – Die Suchaktion nach einem 77-jährigen Mann aus Brentonico, der auf dem Monte Baldo am Gardasee als vermisst gemeldet wurde, endete auf tragische Art und Weise. Der Senior wurde am Dienstagmorgen gegen 9.45 Uhr leblos in einem steilen Abhang abseits des Wanderwegs 650 gefunden, auf einer Höhe von etwa 1.400 Metern, oberhalb der Örtlichkeit Festa di Brentonico.

Der Mann war seit Montagabend vermisst, nachdem seine Familie vergeblich versucht hatte, ihn zu erreichen. Das letzte Lebenszeichen des 77-Jährigen stammte von einem Dorfbewohner, der ihn am Tag zuvor auf dem Wanderweg 650 gesehen hatte. Nach einer ersten Einschätzung könnte der Tod infolge eines Sturzes eingetreten sein.

Die groß angelegte Suchaktion, die am Montagabend um 18.00 Uhr begann, erstreckte sich bis tief in die Nacht und involvierte zahlreiche Rettungskräfte, darunter die Bergrettung, Feuerwehrleute, Suchhunde, Drohnen und einen Hubschrauber. Trotz eines Suchflugs am gestrigen Abend blieben die Bemühungen zunächst erfolglos, da die Sicht in höheren Lagen durch dichten Nebel stark eingeschränkt war.

Am Dienstagmorgen um 7.30 Uhr wurden die Suchaktionen wieder aufgenommen. Ein Signal, das von einem Hubschrauber der Finanzpolizei empfangen wurde, half schließlich, das Suchgebiet einzugrenzen. Wenig später wurde der Senior abseits des Weges auf einem steilen Abhang entdeckt. Nach der Bestätigung des Todes und den nötigen Formalitäten wurde der Leichnam gegen 11.30 Uhr geborgen und ins Tal transportiert.

Die Behörden vermuten, dass der 77-Jährige auf einer seiner Wanderungen vom Weg abkam und tragisch stürzte.