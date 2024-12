Amazon testet Lieferdrohnen erstmals erfolgreich in Italien

Von: Ivd

L’Aquila – Ein futuristischer Meilenstein im Lieferwesen: Gestern schickte Amazon erstmals seine Lieferdrohnen in den italienischen Himmel. Der Testflug fand in der Region Abruzzen, genauer gesagt in der Nähe von San Salvo, statt und verlief laut dem Unternehmen erfolgreich.

In einer offiziellen Mitteilung erklärte der Online-Riese, dass dieser erste Test ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Einführung des Drohnenlieferdienstes in Italien sei. Die enge Zusammenarbeit mit den italienischen Behörden spiele dabei eine zentrale Rolle, um alle rechtlichen und sicherheitstechnischen Voraussetzungen für den geplanten Start des Services im kommenden Jahr zu erfüllen.

Mit dem Drohneneinsatz könnte Amazon die Lieferzeiten in abgelegenen und schwer zugänglichen Gebieten erheblich verkürzen. Der Test markiert den Beginn einer möglichen Revolution in der Logistikbranche und wirft spannende Fragen zur Integration solcher Technologien in den Alltag auf. Die Region Abruzzen scheint dabei eine Vorreiterrolle einzunehmen – ein kleiner, aber bedeutender Schritt in Richtung Zukunft.