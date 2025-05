AUA wechselt in Mailand zum Flughafen Linate

Von: apa

Die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) fliegt ab 26. Oktober den Flughafen Mailand-Linate an und nicht mehr Malpensa. Der Wechsel erfolgt nach Übernahme von Slots von ITA Airways, die seit Jahresbeginn ebenso wie die AUA zur Lufthansa-Gruppe gehört. Der Flughafen Linate liege wesentlich näher bei Mailand, womit sich die Fahrzeit in die Stadt deutlich verkürze, teilte die AUA am Dienstag mit. Die Airline fliegt Mailand bis zu vier Mal täglich an.

Die Flüge zum ITA-Drehkreuz in Rom werden auf drei tägliche Flüge aufgestockt. Die Fluggäste ergeben sich damit neue Umsteigemöglichkeiten.

Lufthansa stieg Anfang des Jahres bei ITA Airways ein

Die Lufthansa hat Anfang des Jahres für 325 Mio. Euro 41 Prozent an ITA übernommen, mit der Option einer vollständigen Übernahme der staatlichen Alitalia-Nachfolgeairline für insgesamt 829 Mio. Euro. Die Integration leitet der frühere AUA-Vorstand Michael Trestl.

Mit dem größten Zukauf ihrer Geschichte verstärkt sich die Lufthansa in Italien, nach den USA schon heute ihr zweitwichtigster Auslandsmarkt. Die größte Netzwerk-Airline Europas, zu der neben der AUA auch Brussels Airlines sowie die Swiss gehören, will ihre Marktposition vor allem auf der Langstrecke ausbauen. Mit ITA und dem internationalen Flughafen Rom Fiumicino als sechstem Drehkreuz der Gruppe können mehr Flüge nach Südamerika oder Afrika und Asien angeboten werden.