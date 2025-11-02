Von: mk

Brescia – Eine gesamte Autobahnmautstelle geht in Flammen auf. Bilder und Videos, die noch immer in den sozialen Medien geteilt werden, befriedigen nicht nur die Neugier der Schaulustigen, sondern halfen auch, die Brandursache zu rekonstruieren. Das Feuer hat die Mautstelle beinahe gänzlich zerstört.

Der Vorfall hat sich bereits am Donnerstag zugetragen. Der verheerende Brand hat die Autobahn-Mautstelle Brescia Süd an der A21 in Richtung nahezu gänzlich zerstört. Das Feuer brach Berichten zufolge an einem mit Reifen beladenen Lastwagen aus, der in unmittelbarer Nähe stand. Die Flammen breiteten sich rasend schnell aus.

Die Mautstation ging größtenteils in Flammen auf. Eine dichte Rauchsäule, die über Kilometer hinweg sichtbar war, stieg in den Himmel.

Zahlreiche Feuerwehreinheiten aus Brescia, Mantua, Cremona und Palazzolo standen im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Aufgrund der intensiven Löscharbeiten und zur Sicherung des Gefahrenbereichs wurde die A21 in beide Fahrtrichtungen vorübergehend komplett für den Verkehr gesperrt. Autofahrer mussten im Großraum Brescia mit erheblichen Verzögerungen und Umleitungen rechnen. Wie durch ein Wunder wurde bei dem Feuer niemand verletzt.

Im Video sieht man, wie ein Polizist auf den Lkw in der Mitte zeigt, von dem das Feuer vermutlich ausging. Auf weiteren Videos im Netz ist zu sehen, dass das Fahrzeug zum Teil bereits vorher in Flammen stand.