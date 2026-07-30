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Tier flüchtet nach Zusammenstoß in den Wald

Bär nach Autounfall im Trentino auf der Flucht

Donnerstag, 30. Juli 2026 | 09:44 Uhr
Braunbär im Trentino
ANSA/ PROVINCIA DI TRENTO
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Von: Lukas Unterkofler

Vallelaghi – Ein Bär ist am frühen Donnerstagmorgen im Trentino von einem Auto erfasst worden. Der Unfall ereignete sich auf der Staatsstraße SS45bis in der Ortschaft Vecchio Mulino im Gemeindegebiet von Vallelaghi.

Trotz des heftigen Aufpralls konnte das Wildtier in die umliegende Vegetation flüchten. Über den Notruf 112 wurde umgehend Alarm ausgelöst.

Zur Unfallstelle rückte das Einsatzteam der Trentiner Forstbehörde mit seiner Hundestaffel aus.

Die Spezialisten nahmen die Suche nach dem Bären auf und führten die notwendigen Kontrollen durch, um den Zustand des Tieres zu überprüfen und die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.

Der Autofahrer blieb nach ersten Informationen unverletzt. Ob der Bär bei dem Zusammenstoß verletzt wurde, war zunächst unklar. Die Suche nach dem Tier dauerte am Donnerstagvormittag an.

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