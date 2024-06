Bärenalarm im Norden des Gardasees

Von: luk

Arco – Arco, ein malerisches Städtchen nahe dem Gardasee unweit von Riva und Torbole, ist in letzter Zeit häufiger Schauplatz für Bärenbegegnungen. Doch was sich am frühen Mittwochmorgen ereignet hat, ist selbst für diese “bärengewohnte Region” außergewöhnlich: Eine Bärenmutter mit drei Jungen streifte seelenruhig durch den Garten eines Hauses oberhalb der Fraktion Varignano bei Arco.

Die Videokamera des Hauses zeichnete die ungebetenen Besucher auf. Die Aufnahmen gingen schnell im Trentino viral. Die vier Bären waren am 26. Juni kurz nach fünf Uhr morgens im Garten unterwegs, wie die Videoaufzeichnungen eindrucksvoll belegen.

Das Video verbreitete sich rasend schnell und löste in der Region eine Mischung aus Staunen und Besorgnis aus. Die Behörden warnen die Anwohner, vorsichtig zu sein und Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Sicherheit zu gewährleisten.