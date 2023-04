Bärin JJ4 gefangen genommen

Trient – Die Bärin JJ4 ist in der Nacht auf Dienstag im Trentino gefangen genommen worden.

Nach dem Tod von Andrea Papi im Val di Sole hat die Anwaltschaft des Landes im Trentino unterdessen am Montag sämtliche Unterlagen beim Verwaltungsgericht hinterlegt. Die Landesverwaltung in Südtirols Nachbarprovinz will erreichen, dass das Verwaltungsgericht die Aufhebung des Befehls zum Abschuss jener Bärin zurückzieht, die für den Tod des 26-Jährigen verantwortlich ist.

Andrea Papi ist bekanntlich am 5. April auf einem Forstweg oberhalb von Caldes von der Bärin JJ4 angegriffen und tödlich verwundet worden. Genanalysen haben dies bestätigt.

„Wir hoffen, dass das Verwaltungsgericht mit den Unterlagen sowie mit dem Gutachten vom Höheren Institut für Umweltschutz und Forschung ISPRA die Aufhebung des Abschussbefehls revidiert“, erklärt Landeshauptmann Maurizio Fugatti laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Ansa. Das Gutachten soll dem Gericht in den kommenden Stunden zur Verfügung gestellt werden.

Ursprünglich ist am 11. Mai eine Anhörung vor dem Verwaltungsgericht in Trient anberaumt worden. Fugatti hofft, dass die Anhörung vorgezogen wird.

Unterdessen wollen auch die Tierschutzvereinigungen Leidaa und Oipa Rekurse beim Verwaltungsgericht einreichen, um den Abschuss von JJ4 zu verhindern. Die Tierschützer werfen der Landesverwaltung vor, zu wenig unternommen zu haben, um zufällige Begegnungen von Menschen mit der Bärin zu verhindern und die Anrainer über ihren Aufenthaltsort zu informieren.