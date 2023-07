Bergsteiger am Ortler-Hauptkamm völlig erschöpft

Bergung in der Nacht

Pejo – Ein 50-jähriger Bergsteiger aus Verona ist in der vergangenen Nacht am Ortler-Hauptkamm bei Pejo gerettet worden. Der Mann, der in Begleitung einer weiteren Person unterwegs war, setzte gegen 20.30 Uhr den Notruf ab. Weil er zu erschöpft war, schaffte er es nicht mehr aus eigenen Kräften zur Viozhütte auf 3.535 Metern aufzusteigen.

Die Bergretter forderten einen Hubschrauber mit Nachtsichtgerät an. Der Betreiber der Viozhütte, der Mitglied der Bergrettung von Pejo ist, hat sich mit zwei weiteren Bergführern unterdessen zu Fuß auf dem Weg gemacht, um den in Not geratenen Alpinisten entgegen zu kommen.

Gegen 22.00 Uhr erreichten sie die beiden und versuchten, die Bergsteiger weiter talwärts zu bringen. Doch der 50-Jährige war zu erschöpft, um weiter zu gehen.

Dem Hubschrauber war es unterdessen aufgrund starker Windböen unmöglich, sich von der linken Spitze zu nähern. Auch weitere Bergretter konnten aus diesem Grund nicht abgesetzt werden.

Stattdessen gelang es dem Hüttenwirt und den Bergführern, die zu Fuß unterwegs waren, die beiden Alpinisten kurz vor 1.00 Uhr in der Früh doch noch zur Schutzhütte zu bringen.