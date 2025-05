Bezzecchi gewinnt turbulentes MotoGP-Rennen in Silverstone

Bezzecchi gewann in Silverstone

Von: apa

Marco Bezzecchi hat völlig überraschend ein turbulentes MotoGP-Rennen in Silverstone gewonnen und damit seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Der italienische Aprilia-Pilot triumphierte am Sonntag beim Großen Preis von Großbritannien vor dem Franzosen Johann Zarco (Honda) und dem spanischen WM-Leader Marc Márquez (Ducati). Die KTM-Fahrer fuhren in einem ereignisreichen Rennen hinterher, Pedro Acosta belegte den sechsten Platz.

Direkt nach dem Start stürzte Sprintsieger Alex Márquez in Führung liegend in der ersten Kurve, in der zweiten Runde erwischte es auch seinen Bruder Marc Márquez. Da aufgrund einer Ölspur erhöhte Gefahr herrschte, wurde das Rennen mit einer Roten Flagge unterbrochen. Die Márquez-Brüder durften beim Neustart mit ursprünglicher Reihenfolge wieder mitwirken, da noch keine drei Runden absolviert worden waren.

Pole-Setter Fabio Quartararo verteidigte seine Spitzenposition und fuhr dem Feld auf und davon, dahinter stürzte Doppel-Weltmeister Francesco Bagnaia in der vierten Runde. Sieben Runden vor dem Ende musste der überlegen führende Quartararo mit dem Sieg vor Augen wegen eines technischen Defekts aufgeben. Bezzecchi erbte den Sieg, seinen vierten in der MotoGP und den ersten seit 609 Tagen. In der WM-Wertung führt Marc Márquez nach dem siebenten Saisonrennen nun 24 Punkte vor seinem Bruder, der Fünfter wurde, Bagnaia liegt bereits 72 Zähler zurück.