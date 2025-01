Blutbad beim Après Ski in den Alpen

Von: luk

Madonna di Campiglio – Eine Messerattacke hat am Mittwochabend, dem 15. Januar, die beliebte Wintersportregion Madonna di Campiglio im Trentino erschüttert. Ein junger Mann wurde gegen 19.00 Uhr in einem Après-Ski-Lokal mit einem Messer angegriffen und erlitt schwere Verletzungen am Gesicht und am Körper.

Opfer im Krankenhaus – Spurensuche läuft

Der Vorfall ereignete sich inmitten des Après-Ski-Trubels, doch die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Das Opfer wurde nach dem Angriff notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand gilt italienischen Medienberichten zufolge als ernst, aber stabil.

Erste Ermittlungen der Carabinieri vor Ort ergaben, dass die Täter ebenfalls Verletzungen davongetragen haben könnten. Blutspuren, die am Tatort gefunden wurden, werden derzeit untersucht, um Rückschlüsse auf die Angreifer ziehen zu können.

Aufruf zur Mithilfe

Die Behörden bitten dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Vor allem Hotelbetreiber, Gastronomen und Besucher der Region werden aufgefordert, sich bei der Polizei zu melden, falls sie Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten. Jede noch so kleine Information könnte entscheidend sein.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.