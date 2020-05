Boccia erwägt, Reisefreiheit zwischen Regionen zu verschieben

Rom – Eigentlich soll in Italien ab 3.Juni das Reiseverbot innerhalb des Staatsgebietes zwischen den einzelnen Regionen fallen. Geht es nach Regionenminister Francesco Boccia, kann dieser Termin allerdings auch verschoben werden. Grund für die Stellungnahme waren Fotos aus ganz Italien von feiernden Menschen auf öffentlichen Plätzen und vor Lokalen, die größtenteils die Sicherheitsbestimmungen missachteten.

„Wir sind nicht überrascht darüber, was am Wochenende passiert ist. Auch wenn es nach zwei Monaten menschlich nachvollziehbar ist, dürfen wir nicht vergessen, dass Covid-19 noch nicht vorbei ist“, erklärte der Minister laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Ansa. Wer auf diese Weise das Nachtleben feiere, würde die Opfer verraten, die viele Millionen Italiener erbracht hätten.

Am kommenden Wochenende will sich der Ministerrat noch einmal die genauen Infektionsraten anschauen. Ob die Reisefreiheit zwischen den Regionen am 3. Juni kommt, soll laut Boccia erst dann entschieden werden.

Viele Bürger würden sich an die Maßnahmen halten und seien empört über das Verhalten einzelner, betonte der Minister.