“Booster” für alle in wenigen Wochen

Rom – Die Auffrischungsimpfung oder auch “Booster” genannt soll in Italien ab dem neuen Jahr für alle bereits vollständig Geimpften zur Verfügung stehen.

Bislang ist die dritte Impfdosis in Italien für Risikogruppen, das Gesundheitspersonal und Senioren möglich. Das italienische Gesundheitsministerium will Medienberichten zufolge das Angebot in Kürze ausbauen, bis dann schließlich alle die Möglichkeit haben, sich die Booster-Impfung zu holen.

Neben der Impfung plant die italienische Arzneimittelbehörde Aifa auch die Anschaffung eines Medikaments, um damit Covid-Patienten behandeln zu können. Es handelt sich dabei um das Virostatikums Molnupiravir. Dieses ist in Großbritannien schon zugelassen.