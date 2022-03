Bootsunglück am Gardasee: Haftstrafen für zwei Münchner

Brescia – Nach dem tödlichen Bootsunglück am Gardasee gab es nun Schuldsprüche für zwei Männer aus München. Sie wurden laut Medienberichten am Gericht in Brescia zu Haftstrafen verurteilt: vier Jahre und sechs Monate für den Bootslenker und zwei Jahre und elf Monate für den Bootsbesitzer.

Die beiden Deutschen prallten am 19. Juni 2021 kurz vor Mitternacht in der Nähe des Westufers des Sees mit dem Holzboot eines italienischen Pärchens aus der Umgebung zusammen. Der 37-jährige Umberto Garzarella und seine Freundin Greta Nedrotti (25) kamen dabei ums Leben.

Videos, die nach dem Unglück auftauchten, zeigen die beiden Münchner angetrunken an der Anlegestelle. Außerdem sind sie nach dem Zusammenprall einfach weitergefahren.

Sie erklärten vor Gericht, in der Nacht nicht bemerkt zu haben, mit einem Boot kollidiert zu sein. Sie seien von Treibgut ausgegangen.

Den beiden Angeklagten wurde fahrlässiger Tötung und unterlassener Hilfeleistung vorgeworfen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.