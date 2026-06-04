Brad Pitt urlaubt am Gardasee

Von: mk

Sirmione – Ganz entspannt mit Sonnenbrille lächelt Brad Pitt in die Kamera – ein Schnappschuss, der nicht irgendwo entstanden ist, sondern erst kürzlich in Sirmione am Gardasee.

Fast 15 Jahre ist es her, seit er das letzte Mal mit seiner damaligen Frau Angelina Jolie für Blitzlichtgewitter in der Region sorgte. Nun feiert Hollywood-Star Brad Pitt seine überraschende Rückkehr an den Gardasee. Der zweifache Oscar-Preisträger nutzte eine kurze Drehpause seines aktuellen Filmprojekts „The Riders“, um der malerischen Halbinsel Sirmione einen diskreten Besuch abzustatten.

Der US-Schauspieler reiste am Mittwochmorgen im entspannten Urlaubsmodus an: Mit dem Motorboot legte er in Begleitung von Freunden an der Werft Nautica Bisoli an. Locker in Freizeitkleidung und mit Sonnenbrille wollte der Weltstar vor allem eines: bloß nicht aufzufallen.

Gänzlich unerkannt blieb er dann aber doch nicht. Wie die Inhaber der Werft bestätigten, erkannten ihn einige aufmerksame Touristen. Pitt zeigte sich gewohnt charmant, nahm sich Zeit für ein paar Fotos und genoss sichtlich die entspannte Atmosphäre.

Hinter dem Kinostar liegen anstrengende Monate. Für den neuen Film unter der Regie von Edward Berger, den Pitt selbst mitproduziert, stand er zuletzt in Amsterdam, Athen und Paris vor der Kamera. Die Tage am Gardasee dienen nun der puren Erholung. Gerüchten zufolge soll er seit einigen Tagen in einem luxuriösen, aber absolut geheim gehaltenen Versteck am Seeufer residieren.

Trotz des Fokus auf Entspannung ließ sich der 62-Jährige das Kulturprogramm nicht nehmen. Auf seiner kurzen Tagestour durch Sirmione standen die berühmten Grotten des Catull sowie die historische Skaligerburg auf dem Plan.

Bereits am Nachmittag hieß es für die Reisegruppe wieder Leinen los – doch der flüchtige Besuch beweist einmal mehr, dass der Gardasee seine magnetische Anziehungskraft auf die Traumfabrik Hollywood nicht verloren hat.