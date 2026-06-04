Aktuelle Seite: Home > Italien > Brad Pitt urlaubt am Gardasee
Zwischenstopp nach anstrengender Phase

Brad Pitt urlaubt am Gardasee

Donnerstag, 04. Juni 2026 | 17:57 Uhr
Brad Pitt ist bekannter \
APA/APA (dpa)/Jens Kalaene
Schriftgröße

Von: mk

Sirmione – Ganz entspannt mit Sonnenbrille lächelt Brad Pitt in die Kamera – ein Schnappschuss, der nicht irgendwo entstanden ist, sondern erst kürzlich in Sirmione am Gardasee.

Fast 15 Jahre ist es her, seit er das letzte Mal mit seiner damaligen Frau Angelina Jolie für Blitzlichtgewitter in der Region sorgte. Nun feiert Hollywood-Star Brad Pitt seine überraschende Rückkehr an den Gardasee. Der zweifache Oscar-Preisträger nutzte eine kurze Drehpause seines aktuellen Filmprojekts „The Riders“, um der malerischen Halbinsel Sirmione einen diskreten Besuch abzustatten.

Der US-Schauspieler reiste am Mittwochmorgen im entspannten Urlaubsmodus an: Mit dem Motorboot legte er in Begleitung von Freunden an der Werft Nautica Bisoli an. Locker in Freizeitkleidung und mit Sonnenbrille wollte der Weltstar vor allem eines: bloß nicht aufzufallen.

Gänzlich unerkannt blieb er dann aber doch nicht. Wie die Inhaber der Werft bestätigten, erkannten ihn einige aufmerksame Touristen. Pitt zeigte sich gewohnt charmant, nahm sich Zeit für ein paar Fotos und genoss sichtlich die entspannte Atmosphäre.

Hinter dem Kinostar liegen anstrengende Monate. Für den neuen Film unter der Regie von Edward Berger, den Pitt selbst mitproduziert, stand er zuletzt in Amsterdam, Athen und Paris vor der Kamera. Die Tage am Gardasee dienen nun der puren Erholung. Gerüchten zufolge soll er seit einigen Tagen in einem luxuriösen, aber absolut geheim gehaltenen Versteck am Seeufer residieren.

Trotz des Fokus auf Entspannung ließ sich der 62-Jährige das Kulturprogramm nicht nehmen. Auf seiner kurzen Tagestour durch Sirmione standen die berühmten Grotten des Catull sowie die historische Skaligerburg auf dem Plan.

Bereits am Nachmittag hieß es für die Reisegruppe wieder Leinen los – doch der flüchtige Besuch beweist einmal mehr, dass der Gardasee seine magnetische Anziehungskraft auf die Traumfabrik Hollywood nicht verloren hat.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Touristen rasen im Sportwagen über Dolomiten-Pässe
Kommentare
85
Touristen rasen im Sportwagen über Dolomiten-Pässe
Transit: Einigkeit bei Tirol und Südtirol, für Mauterhöhung
Kommentare
47
Transit: Einigkeit bei Tirol und Südtirol, für Mauterhöhung
Geschlechtergerechte Stellenausschreibungen werden Pflicht
Kommentare
45
Geschlechtergerechte Stellenausschreibungen werden Pflicht
Galionsfigur der Selbstbestimmung: Eva Klotz feiert 75. Geburtstag
Kommentare
27
Galionsfigur der Selbstbestimmung: Eva Klotz feiert 75. Geburtstag
20 Euro für Öffis: Breite Mehrheit wäre dafür
Kommentare
24
20 Euro für Öffis: Breite Mehrheit wäre dafür
Anzeigen
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 