Britische Wissenschaftlerin stirbt am Gardasee

Toscolano Maderno – Am Freitagvormittag ist es bei Toscolano Maderno am Gardasee zu einem tragischen Fahrradunglück gekommen. Eine Frau kam dabei ums Leben. Nun ist der Name des Opfers bekannt: Es handelt sich um die britische Forscherin Susannah Lucy Bodie.

Einer ersten Rekonstruktion zufolge soll die 27-Jährige mit ihrem Freund eine Straße entlang gefahren sein. An einer besonders steilen Stelle hat sie offenbar das Gleichgewicht verloren und ist zu Boden gestürzt. Dabei ist sie mit dem Kopf aufgeschlagen.

Die Rettungskräfte, die herbei geeilt sind, konnten nur mehr ihren Tod feststellen.

Die 27-Jährige arbeitete als Datenanalystin am Sitz des Ministerpräsidenten in der Downing Street in London. Vor allem während der Corona-Pandemie soll sie sich durch ihren Einsatz hervor getan haben.