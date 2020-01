Brutale Bilder: Wolf tötet Schafe und Lämmer

Carapelle – In Carapelle, einem Dorf in der Nähe von Foggia in Apulien, griff Anfang des Jahres ein Wolf mehrere Schafe und Lämmer an. Der Angriff des Wolfs, der am Samstag, den 4. Januar in den frühen Morgenstunden insgesamt vier Schafe und Lämmer tötete, wurde von einer Überwachungskamera gefilmt.

🐺 LUPO NEL RECINTO📍 E' accaduto a #Carapelle ❌ Attenzione, immagini forti all'interno 👇 #live5rs Pubblicato da Il Megafono Dei RealiSiti su Sabato 4 gennaio 2020

Wie das Lokalmedium „Il megafono dei 5 reali siti“ berichtet, fand der Wolfsangriff am frühen Samstagmorgen gegen 3.00 Uhr statt. Nachdem es dem Wolf aus bisher ungeklärter Ursache gelungen war, den Zaun zu überwinden, drang er in das Gelände des landwirtschaftlichen Betriebes „Mangiacotti“, der sich in der ländlichen Umgebung von Carapelle befindet, ein. Dort fiel der Wolf über die wehrlosen Schafe und Lämmer, die sich auf der umzäunten Weide des Hofs vermutlich sicher gefühlt hatten, her. Im Laufe des Angriffs tötete das Raubtier zwischen Schafen und Lämmern insgesamt vier Tiere.

Dabei löste der Wolf allerdings auch einen Bewegungsmelder, der mit einer Überwachungskamera und einer Lichtanlage verbunden ist, aus. Dank der Kamera, die den ganzen Angriff aufzeichnete, gelangen seltene Videoaufnahmen, die den Ablauf des Wolfsangriffs dokumentieren.

Die Bilder sind nichts für schwache Nerven. Während im Hintergrund ein schwer verletztes, aber noch atmendes Schaf in seinen letzten Zügen liegt, ist im Vordergrund der Wolf zu erkennen, wie er einem vermutlich bereits toten Schaf zuerst in das Bein und dann in die Kehle beißt. Schließlich verschwindet das Raubtier aus dem Blickfeld des Betrachters.

Den vom verärgerten und traurigen Inhaber des Hofs verständigten Wachleuten der Firma „Securpool“ blieb nichts anderes übrig, als den Tod der Tiere festzustellen und den Wolfsangriff den zuständigen Behörden zu melden. Die Anwesenheit von Wölfen in der Umgebung von Carapelle ist hingegen bereits seit Monaten bekannt. Mehrere Einwohner von Carapelle hatten Bilder eines einsamen Wolfes geschossen und die Aufnahmen später in den sozialen Netzwerken veröffentlicht.

CARAPELLE – LUPO IN UN'AZIENDA AGRICOLA ❌ ATTENZIONE – IMMAGINI FORTI ❌#Carapelle Un lupo si introduce all'interno di un allevamento di pecore e agnelli e azzanna dei poveri animali. Le immagini delle telecamere 👇 #video5rs Pubblicato da Il Megafono Dei RealiSiti su Sabato 4 gennaio 2020

Das Video, das den einsamen Wolf beim Töten und Fressen der Tiere zeigt, löste in der Öffentlichkeit eine rege Debatte um den Schutz von Raub- und Nutztieren aus. Wie können der Schutz der Natur und der Schutz der Nutztiere, von denen die Bauern leben, miteinander in Einklang gebracht werden, fragen sich nicht nur die Menschen in Apulien.