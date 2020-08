Brutale „Movida“: Carabiniere angegriffen und schwer verletzt

Castellamare – In Castellamare in der süditalienischen Region Kampanien wurde in der Nacht vom Freitag auf den Samstag ein Carabinieribeamter Opfer eines brutalen Angriffs.

Der 37-jährige Obergefreite der Carabinieri, der eine Schlägerei schlichten wollte, wurde kurz nach Mitternacht von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen und brutal zusammengeschlagen. Nachdem sie ihn mit einem Scooter angefahren und mit Faustschlägen und Fußtritten traktiert hatten, schlug ein Angreifer dem Carabiniere einen Stuhl auf den Kopf. Zeugen leisteten dem schwer verletzten 37-Jährigen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Wenige Stunden später wurden vier mutmaßliche Angreifer festgenommen.

Italiens „Movida“ – dabei handelt es sich um einen ursprünglich spanischen Begriff, der das ausschweifende und laute Nachtleben junger Leute in den Ausgehvierteln beschreibt – ist immer wieder Schauplatz von gewaltsamen Auseinandersetzungen. In Castellamare in der süditalienischen Region Kampanien wurde ein Carabiniere Opfer eines besonders brutalen Angriffs.

Der Obergefreite der Carabinieri spazierte kurz nach Mitternacht mit seiner Familie durch das Zentrum von Castellamare, als er eine Schlägerei zwischen Jugendlichen sah. Die schwere Auseinandersetzung war entstanden, nachdem zwei Scooter, deren Lenker zu zwei verschiedenen Jugendgruppen gehören, vor einem Lokal auf der Straße zusammengeprallt waren. Der Carabiniere, der sich nicht im Dienst befand, kam hinzu, um den tätlichen Streit zu schlichten und die beiden Jugendgruppen zu trennen.

Plötzlich gingen aber mehrere Jugendliche auf den Carabiniere los. Nachdem sie ihn mit einem Scooter angefahren und mit Faustschlägen und Fußtritten traktiert hatten, schlug ein Angreifer dem Carabiniere zuerst einen Helm und kurz darauf ein zweiter Gewalttäter ihm einen Stuhl auf den Kopf. Daraufhin gelang es einem Angehörigen des Mannes, die Jugendlichen zu vertreiben.

Während der 37-Jährige, der eine schwere Verletzung am Kopf erlitten hatte, blutend und regungslos auf dem Boden liegen blieb, ergriffen die gewalttätigen Jugendlichen mit ihren Scootern in allen Richtungen die Flucht. Mehrere Personen, die Zeugen des Angriffs geworden waren, leisteten dem schwer verletzten 37-Jährigen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, deren schnelles Eingreifen durch das nächtliche Verkehrschaos behindert wurde, Erste Hilfe. Der Carabiniere wurde erstversorgt und in das Krankenhaus gebracht, wo ihm die Ärzte eine Heilungsdauer von 25 Tagen attestierten.

Die Beamten einer Polizeistreife, die zusammen mit dem Notarzt und den Rettungskräften eintrafen, nahmen umgehend Erhebungen zum Tathergang auf. Dank einer nahen Überwachungskamera, die die vorausgegangene Schlägerei und den gesamten Angriff auf den Carabiniere aufgezeichnet hatte, konnten die gewalttätigen Jugendlichen zeitnah identifiziert werden.

Noch am Samstag wurden vier Personen, die mutmaßlich zu den Angreifern gehören, in Gewahrsam genommen.

Das später veröffentlichte Video löste in der italienischen Öffentlichkeit Abscheu und Entsetzen aus. Viele Leser und Kommentatoren fordern die Behörden auf, endlich Maßnahmen gegen das gewalttätige Ausufern der „Movida“ zu ergreifen.