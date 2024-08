Bus kommt von der Straße ab: Frau stirbt

Tödlicher Busunfall in Verona

Von: mk

Parona – Bei einem schweren Verkehrsunfall in Parona in der Provinz Verona ist am Donnerstagmorgen eine Frau ums Leben gekommen. Sechs weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt – darunter der Busfahrer.

Der Unfall ereignete sich, als ein Bus aus Verona kommend von der Straße abkam, die Gegenspur befuhr und schließlich gegen eine Mauer prallte.

Vier Personen wurden im Fahrzeug eingeklemmt, eine Frau erlag ihren schweren Verletzungen. Die Verletzten wurden in mehrere Krankenhäuser in der Gegend gebracht. Besonders schwer verletzt sind der Busfahrer und eine weitere Frau, die als Fahrgast im Bus saß.

Nach ersten Erhebungen kam der Bus von der Straße ab und geriet auf die Gegenspur, bevor er gegen die Mauer prallte. Die genaue Unfallursache ist noch unklar und wird derzeit von den Behörden untersucht.