Chlor-Unfall in der Sommerbetreuung

Vicenza – Schockmoment im städtischen Schwimmbad des Stadtviertels San Pio X: Am Freitagvormittag kam es dort zu einem folgenschweren Zwischenfall mit Chlor – 15 Personen, darunter sechs Kinder im Alter zwischen sieben und zehn Jahren, mussten nach einem mutmaßlichen Chlorgasunfall ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Kinder nahmen an einer Sommeraktivität teil und waren gerade mit ihren Betreuern im Wasser, als plötzlich Atemwegsreizungen, Husten und tränende Augen einsetzten.

Gegen 9.00 Uhr morgens war offenbar eine zu große Menge Chlor in das Becken gelangt. Es handelt sich möglicherweise um einen Bedienfehler, wie erste Hinweise vermuten lassen. Die Rettungskette wurde sofort in Gang gesetzt: Mehrere Notärzte, Polizei und Feuerwehr rückten an, die gesamte Anlage wurde evakuiert, die Kinder in ein nahegelegenes Gebäude gebracht.

Laut Gesundheitsbehörden handelt es sich bei allen Betroffenen um leichte bis mittelschwere Fälle – sieben Personen wurden als „gelber Code“, acht als „grüner Code“ ins Krankenhaus San Bortolo gebracht. Die Feuerwehr begann umgehend mit der Belüftung und Dekontaminierung der Anlage, während technische Experten der Umweltagentur ARPAV die Luftwerte kontrollierten.

Für zusätzliche Unruhe sorgte ein Vater, der am Schwimmbad auftauchte und angab, niemand habe ihm sagen können, wo sich sein Kind befinde. Die Ermittlungen zur genauen Ursache des Vorfalls dauern an.

Venetos Regionalpräsident Luca Zaia sprach allen Beteiligten seinen Dank aus: „Die Gesundheitsbehörde USL Berica hat rasch und professionell reagiert. Glücklicherweise zeigen alle Betroffenen keine ernsthaften Symptome.“ Die Region bleibe im engen Kontakt mit den Behörden, um die Lage weiter zu überwachen.

Das Schwimmbad bleibt Medienberichten zufolge vorerst geschlossen.