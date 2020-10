Corona: „Club Privé“ missachtet Maskenpflicht und soziale Distanzierung

Florenz – Bestimmte Arten von Lokalen haben aufgrund ihrer „Natur“ große Schwierigkeiten, das letzte verschärfte Dekret des Präsidenten des Ministerrates einzuhalten. Zu diesen gehört auch das Abend- und Nachtlokal „Royal Club Privé“ von Florenz, das sich auf seiner Seite als „antikonformistischer Club“ präsentiert, aber in Wirklichkeit vor allem als Ort gilt, an dem der Partnertausch praktiziert wird.

Nach einer Kontrolle durch die Polizei, bei der die Beamten eine Vielzahl von Verstößen gegen die Covid-19-Einschränkungen feststellten, wurde der Inhaber des Lokals mit einem Bußgeld belegt und das „Royal Club Privé“ auf Anordnung des Quästors von Florenz geschlossen.

Das „Royal Club Privé“ lässt für seine Mitglieder kaum Wünsche offen. Das Lokal an der Stadtgrenze von Florenz stellt sich auf seiner Seite als „antikonformistischer Club, in dem nichts vorgeschrieben ist“ und als „Treffpunkt für Paare und Singles, die ohne Grenzen und Einschränkungen Emotionen, Leidenschaften und Fantasien auskosten wollen“, vor. Der Club, der in Wirklichkeit vor allem als Ort gilt, an dem der Partnertausch praktiziert wird, konnte bisher über mangelnden Erfolg nicht klagen.

Das Virus stellte aber das „Royal Club Privé“ und alle anderen Lokale dieser oder ähnlicher Art vor ein bisher unbekanntes Problem. Nachdem bei der Polizei ein Hinweis eingegangen war, dass vor dem Lokal unzählige Autos stünden, fuhren vergangene Woche mehrere Polizeistreifen zum „Royal Club Privé“, um es einer minutiösen Kontrolle zu unterziehen. Kurz nach Mitternacht trafen die Beamten vor dem Lokal ein und verlangten Einlass. Den Polizisten genügten wenige Minuten, um festzustellen, dass in den Innenräumen des „Royal Club Privé“ weder die soziale Distanzierung noch die Maskenpflicht eingehalten werden. Die im Club angetroffenen Damen und Herren schienen sich kaum um die Maskenpflicht zu kümmern. Um das Gebot der sozialen Distanzierung hingegen war es noch schlimmer bestellt.

Als jene Kunden, die sich in die „Privatzimmer“ zurückgezogen hatten, begriffen, dass eine Polizeikontrolle im Gange war, zogen sie sich so schnell wie nur möglich wieder an und ergriffen die Flucht. Einige dieser Damen und Herren hatten aus ihrer Sicht „Glück“: Aufgrund des Chaos konnten die Polizisten nicht von allen im Club angetroffenen Personen die Personalien aufnehmen. Neben der Missachtung der Maskenpflicht und der sozialen Distanzierung beanstandeten die Beamten auch, dass das Lokal nicht wie vorgeschrieben um Mitternacht geschlossen worden war.

Aufgrund der zahlreichen Verstöße gegen das letzte noch einmal verschärfte Dekret des Präsidenten des Ministerrates wurde der Inhaber des Lokals mit einem Bußgeld von 400 Euro belegt und das „Royal Club Privé“ auf Anordnung des Quästors von Florenz für fünf Tage geschlossen.

Später nahm der Inhaber des „Royal Club Privé“, der 75-jährige Gabriele Comparini, zum Vorfall Stellung. In der auf der offiziellen Seite des Clubs und auf Facebook veröffentlichten Stellungnahme teilte der Inhaber mit, dass es sich um eine normale Polizeikontrolle gehandelt hätte und es dabei zu keiner „Flucht“ gekommen wäre.

„Aus diesem Grund wollen wir den Polizeibeamten für ihre während des Einsatzes gezeigte Korrektheit und ihr Taktgefühl danken. Die Anwesenden sind ruhig außer Haus gegangen und keiner unserer Mitglieder ist mit einer Geldstrafe belegt worden. Unser Problem und das Problem aller Club Privé ist die soziale Distanzierung, die mit oder ohne Gesichtsschutzmaske unmöglich einzuhalten ist. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, die Schließung des Lokals über die fünf vom Quästor verhängten Tage hinaus bis zum Ende der Laufzeit des Dekrets des Präsidenten des Ministerrates zu verlängern“, so Gabriele Comparini für das „Royal Club Privé“.

Damit bleibt das „Royal Club Privé“ bis Mitte November geschlossen. Angesichts der galoppierenden Epidemie in Italien – mit 11.705 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden wurde am Sonntag ein neuer Höchststand erreicht – und der „Natur“ der Club Privé dürften die „Probleme“ dieser Lokale und ihrer Kundschaft noch für längere Zeit fortbestehen.