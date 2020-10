Corona: Rom will Nachtleben und Privatfeiern einschränken

Rom – Weil die Kurve der Corona-Infektionen auch in Italien seit Tagen nach oben zeigt, könnte das neue Ministerialdekret bereits am Montag statt am Mittwoch verabschiedet werden. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. Verboten werden sollen unter anderem private Feiern – auch in der eigenen Wohnung – und Amateursportarten wie Tischfußball.

Daneben soll vor allem das Nachtleben eingebremst werden. Demnach könnte der Konsum von Essen und von Getränken im Stehen nur mehr bis 21.00 Uhr erlaubt sein. Bar und Restaurants müssten spätestens um Mitternacht schließen.

Da es den Daten zufolge zu den meisten Ansteckungen unter Verwandten und innerhalb des Bekanntenkreises kommt, sollen private Feiern verboten werden. Bei Zeremonien und feierlichen Anlässen sollen maximal 30 Personen an Tischen in öffentlichen Lokalen und in Sälen zugelassen werden.

Die Arbeit von zu Hause aus könnte wieder vermehrt eingeführt werden. Möglicherweise dürfen auch wieder weniger Menschen zugleich in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein.

Vor allem das Nachtleben sowie private Treffen waren Themen bei einer Sitzung mit Ministerpräsident Giuseppe Conte. Noch ist allerdings nichts Konkretes beschlossen worden. Erst am Samstag sind in Italien 5.724 Neuinfektionen verzeichnet worden. 29 Covid-19-Erkrankte sind verstorben.