Corona-Zahlen explodieren im Trentino

Trient – In Trient schnellt die Zahl der Neuinfektionen weiter in die Höhe. Wie Gesundheitslandesrätin Stefania Segnana bei einer Pressekonferenz mitgeteilt hat, sind 76 Personen am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet worden.

34 Fälle stehen in Zusammenhang mit den Infektionen in Fleischerbetrieben. Bereits in der Vergangenheit hatte sich ein solcher Betrieb zu einem Hotspot entwickelt. 27 Personen zeigen Symptome, elf Patienten liegen im Krankenhaus. Auf der Intensivstation ist glücklicherweise niemand untergebracht.

Vier der Betroffenen sind minderjährig. Weil ihre Angehörigen bereits infiziert waren, befanden sie sich allerdings bereits in Quarantäne, weshalb der Betrieb in Schulen von den Neuansteckungen nicht beeinträchtigt wird.

Insgesamt wurden 2.184 Tests durchgeführt – 1.264 vom Landesbetrieb für Gesundheitsdienste und 920 von der Edmund Mach-Stiftung.

Im Trentino werden derzeit sieben Hotspots gezählt. Neuansteckungen, die mit diesen in Zusammenhang stehen, sind um 40 Prozent zurückgegangen. Trotzdem ruft Landeshauptmann Maurizio Fugatti zur Einhaltung der Sicherheitsregeln auf, um weitere Infektionen mit dem Coronavirus zu vermeiden.