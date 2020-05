Covid-19: Speicheltest in Italien entwickelt

Testkit soll in den Handel kommen

Varese – Der Sanitätsbetrieb von Varese hat gemeinsam mit der staatlichen Universität Insubrien einen Schnelltest entwickelt, bei dem anhand einer Speichelprobe festgestellt wird, ob sich jemand mit dem Coronavirus angesteckt hat. Entsprechende Testkits sollen laut Auskunft des Sanitätsbetriebs bereits demnächst im Handel erhältlich sein, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Das Ergebnis liegt laut den Entwicklern innerhalb von drei bis sechs Minuten vor. Das Prinzip dahinter ist ähnlich wie bei einem Schwangerschaftstest.

Die Spucke wird auf einen absorbierenden Streifen aufgetragen und anschließend mit Nachweisreagenzien behandelt. Erscheint ein Strich, ist der Test negativ ausgefallen und zeigt an, dass die Testperson gesund ist. Zwei Striche signalisieren hingegen ein positives Testergebnis und somit eine Infektion mit dem Coronavirus.

Der Test soll auch bei Personen ohne Symptome in der Lage sein, eine Covid-19-Erkrankung zu erkennen, heißt es in einer Aussendung des Gesundheitsbetriebes von Varese und der Universität Insubrien. Gerade dieser Punkt könnte bei der Wiederaufnahme der Gewerbetätigkeiten in Italien von entscheidender Bedeutung sein.

Geleitet wurde das Forscherteam von Universitätsrektor Angelo Tagliabue und Infektbiologe Paolo Grossi, der sowohl auf regionaler Ebene als auch im Gesundheitsministerium als Bezugsperson in Sachen Covid-19 tätig ist. Ebenso beteiligt waren Lorenzo Azzi, Forscher im Bereich Zahnheilkunde, und der Biochemiker Mauro Fasano.

Entwickelt wurde das Testkit in den Labors der Universität Insubrien in der Ortschaft Busto Arsizio in der Provinz Varese. Forscherin Tiziana Alberio hat die Arbeiten koordiniert.