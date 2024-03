Darf Chico Forti zurück ins Trentino?

Trient – Nach 24 Jahren Haft in den USA soll Chico Forti nach Italien ausgeliefert werden. Dies erklärte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni höchstpersönlich.

Sie freue sich, mitteilen zu dürfen, dass die Genehmigung für die Überstellung von Chico Forti nach Italien nach 24 Jahren Haft in den Vereinigten Staaten unterzeichnet worden sei, erklärte Meloni in einem Video während ihres Aufenthaltes in Washington.

Diplomatische Bemühungen der Regierung in Rom mit dem Bundesstaat Florida und mit der Regierung der Vereinigten Staaten hätten zu diesem Ergebnis geführt.

„Es ist ein Tag der Freude für Chico, für seine Familie, für uns alle. Wir hatten es versprochen, wir haben es umgesetzt und jetzt erwarten wir Chico Forti in Italien“, erklärte Meloni.

Forti, der aus dem Trentino stammt, ist wegen des Mordes an den Australier Dale Pike in Miami schuldig gesprochen worden. Der Geschäftspartner des Italieners war am 5. Februar 1998 tot am Strand aufgefunden worden.

Im Jahr 2000 wurde Forti zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Allerdings beteuerte er über all die Jahre hinweg stets seine Unschuld.

Im Jahr 1990 hatte Chico Forti im Alter von 30 Jahren in der Fernsehquizshow „Telemike“ mit Showmaster Mike Buongiorno 86 Millionen Lire gewonnen. Darauf zog er in die USA und heiratete ein Model. Anschließend erwog der Surfer und Fernsehproduzent einen Umstieg ins Gastgewerbe. Doch noch bevor er ein Hotel auf Ibiza kaufen konnte, ist der Mord geschehen.

Die Nachricht einer Rückkehr von Chico Forti hat in Italien und vor allem im Trentino große Erleichterung ausgelöst. Unter anderem erklärte Landeshauptmann Maurizio Fugatti, dass eine lange und schmerzhafte Geschichte endlich zu Ende gegangen sei.

Damit Forti nach Italien ausgeliefert werden kann, muss das Berufungsgericht in Trient das Urteil, das in den USA gefällt wurde, anerkennen, um es dann umzusetzen.