Davide Zaccheria [18] haut alle um

Von: luk

Verona/Legnago – Der 18-jährige Davide Zaccheria aus Legnago bei Verona hat in Italien für Aufsehen gesorgt: Er bestand die Matura – das italienische Abitur – am Wissenschaftlichen Gymnasium „Cotta“ in Legnago mit Bestnote – und das ein ganzes Jahr früher als üblich. Möglich wurde dies durch eine Regelung, die besonders leistungsstarken Schülerinnen und Schülern einen vorzeitigen Schulabschluss erlaubt.

Wie der Corriere della Sera berichtet, erfüllt Zaccheria die strengen Voraussetzungen dieser Sonderregelung: konstant sehr gute Noten in allen Fächern über mehrere Schuljahre hinweg und eine tadellose Verhaltensnote. Bereits im vergangenen Herbst hatte er den Antrag gestellt und begann parallel zu seinem Unterricht in der vierten Klasse mit dem Selbststudium der Inhalte der fünften Klasse.

„Ich habe im Unterricht den Stoff der vierten Klasse verfolgt und am Nachmittag vier bis fünf Stunden für die Prüfungsfächer der fünften Klasse gelernt“, erzählt der junge Mann. Neben der Schule war Zaccheria auch anderweitig aktiv: Er ist Fußballschiedsrichter in der zweiten Amateurliga, hat das Englisch-Zertifikat auf C2-Niveau erworben, Querflöte gespielt und an mehreren Schreibwettbewerben teilgenommen.

Auch sein soziales Umfeld reagierte durchweg positiv. „Meine Mitschüler haben mich unterstützt, indem sie mir bei Gruppenarbeiten mehr abgenommen haben, damit ich mich auf die Abschlussprüfungen konzentrieren konnte“, sagt Zaccheria. Ein besonderes Dankeschön richtet er auch an seine Lehrpersonen und die Schulverwaltung: „Sie haben mir ermöglicht, mit einem Bein in zwei Klassen zu stehen.“

Im Herbst will Davide Zaccheria ein Informatikstudium beginnen – entweder in Padua oder am Politechnikum in Mantua. Auch ein vorzeitiger Studienabschluss ist für den zielstrebigen Schüler nicht ausgeschlossen: „Wenn es möglich ist, warum sollte man es nicht tun?“