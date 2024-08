Die Marmolata-Südwand wurde ihnen beinahe zum Verhängnis

Von: luk

Canazei – In den frühen Morgenstunden wurde eine Rettungsaktion für zwei britische Alpinisten im Alter von 37 und 23 Jahren erfolgreich abgeschlossen. Die beiden Männer waren an der Südwand der Marmolada, nahe dem Ausstieg der Route “Don Quijote”, in Schwierigkeiten geraden. Aufgrund nasser Felsen und einsetzender Dunkelheit gab es für sie kein Weiterkommen mehr. Sie befanden sich etwa 100 Meter vom Ausstieg entfernt auf einer Höhe von 3.000 Metern, als sie am Dienstag gegen 20.40 Uhr den Notruf 112 wählten.

Die Bergrettung des Fassatals und der Rettungshubschrauber von Trentino Emergenza wurden alarmiert, konnten jedoch aufgrund schlechter Sichtverhältnisse und eines heftigen Gewitters in der Marmolata-Region zunächst nicht eingreifen.

Kurz nach Mitternacht verbesserten sich die Wetterbedingungen, sodass ein Überflug möglich wurde. Nachdem die Alpinisten lokalisiert worden waren, wurden sie zunächst von einem Bergretter und einem Hubschrauber-Rettungstechniker erreicht. Zwei weitere Retter brachten die nötige Ausrüstung für die Bergung mit, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Mittels eines Flaschenzugsystems wurden die beiden Alpinisten nach oben zur Scharte gezogen, wo sie zusammen mit den Rettern per Winde in den Hubschrauber aufgenommen und ins Tal geflogen wurden. Nach einer medizinischen Untersuchung und Verpflegung konnten die Alpinisten selbstständig zu ihrer Unterkunft zurückkehren, ohne dass ein Krankenhausaufenthalt erforderlich war.