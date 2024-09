Die vierbeinigen Retter am Gardasee und am Meer

Von: Ivd

Gardone Riviera – In Italien sind sie die vernachlässigten Helden der Sommermonate: Die Rettungshunde Evita, Argo, Igor und etwa 400 ihrer Kollegen wachen über die Strände des Gardasees, der sizilianischen Küste und anderen beliebten Badeorten. Unermüdlich, furchtlos und stets bereit, ein Menschenleben zu retten – im vergangenen Jahr haben sie ganze 33 Menschen vor dem Ertrinken bewahrt. Wahre Freunde des Menschen eben!

I bagnanti sulle spiagge di Ostia sono più sicuri grazie ai cani di salvataggio e ai loro conduttori.

E' una attività di volontariato di Protezione Civile che può essere svolta da chiunque possieda un cane dalle caratteristiche adatte e voglia dedicare un po'del suo tempo. pic.twitter.com/sWREy4TUkH — Pino Rampolla (@pinorampolla) June 17, 2019

Von der Schleppleine zum Bootsschlepper

Diese besonderen Vierbeiner, meist Golden Retriever, Labrador oder Neufundländer, sind speziell dafür ausgebildet, Menschen in Not zu helfen. Ihre körperliche Stärke und ihr herausragendes Schwimmtalent ermöglichen es ihnen, bis zu vier Personen gleichzeitig aus dem Wasser zu ziehen. Ausgestattet mit einem speziellen Geschirr, können sie selbst Boote sicher an Land bringen, wo menschliche Rettungsschwimmer an ihre Grenzen stoßen würden.

Roberto Gasbarri, ein Ausbilder der italienischen Rettungshundeschule, erklärt BILD gegenüber, dass diese Hunde nicht nur Leben retten, sondern auch zur Unfallprävention beitragen und sogar verlorenen Kindern am Strand helfen. Doch nicht jeder Hund ist für diese anspruchsvolle Aufgabe geeignet: Strenge Kriterien wie das Mindestgewicht von 30 Kilogramm und eine hervorragende Schwimmfähigkeit müssen erfüllt werden, bevor die Ausbildung beginnen kann.

Lebensretter mit Gute-Laune-Funktion

Für die Hunde selbst ist die Arbeit fast wie ein Spiel, aber ihre beeindruckende Leistung bei schwierigen Bedingungen – ob starke Strömungen, hoher Wellengang oder Wind – ist kein Zufall. Zurück am Strand genießen sie nach getaner Arbeit ihre wohlverdienten Streicheleinheiten und das Spielen mit den Kindern.