Direktzug von Rom zum Oktoberfest 2025 in München

Rom – Zum Oktoberfest 2025 in München bietet FS Treni Turistici Italiani, ein Unternehmen der italienischen Staatsbahngruppe FS, erstmals einen direkten Nachtzug ab Rom Termini an. Der „Espresso Monaco“ startete bereits am gestrigen Freitag und brachte die Fahrgäste heute Mittag nach München. Am kommenden Wochenende wird die Verbindung erneut angeboten.

Die Rückfahrten erfolgen jeweils am Sonntagnachmittag mit Ankunft in Rom am frühen Montagmorgen. Unterwegs hält der Zug unter anderem in Verona, Trient, Bozen, Brixen, Sterzing, am Brenner, in Innsbruck und in Garmisch-Partenkirchen, sodass auch Reisende aus dem Veneto und Trentino zusteigen können.

An Bord stehen verschiedene Komfortoptionen zur Verfügung – von Sitzplätzen über Schlafwagen bis zu Einzel- und Doppelkabinen. Für Oktoberfest-Stimmung sorgen bayerisches Entertainment und Verkostungen regionaler Craft-Biere.