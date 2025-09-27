Aktuelle Seite: Home > Italien > Direktzug von Rom zum Oktoberfest 2025 in München
„Espresso Monaco“

Direktzug von Rom zum Oktoberfest 2025 in München

Samstag, 27. September 2025 | 15:28 Uhr
Das Fest ist aus Sicht der Behörden bisher sehr sicher
APA/dpa/Felix Hörhager
Schriftgröße

Von: fra

Rom – Zum Oktoberfest 2025 in München bietet FS Treni Turistici Italiani, ein Unternehmen der italienischen Staatsbahngruppe FS, erstmals einen direkten Nachtzug ab Rom Termini an. Der „Espresso Monaco“ startete bereits am gestrigen Freitag und brachte die Fahrgäste heute Mittag nach München. Am kommenden Wochenende wird die Verbindung erneut angeboten.

Die Rückfahrten erfolgen jeweils am Sonntagnachmittag mit Ankunft in Rom am frühen Montagmorgen. Unterwegs hält der Zug unter anderem in Verona, Trient, Bozen, Brixen, Sterzing, am Brenner, in Innsbruck und in Garmisch-Partenkirchen, sodass auch Reisende aus dem Veneto und Trentino zusteigen können.

An Bord stehen verschiedene Komfortoptionen zur Verfügung – von Sitzplätzen über Schlafwagen bis zu Einzel- und Doppelkabinen. Für Oktoberfest-Stimmung sorgen bayerisches Entertainment und Verkostungen regionaler Craft-Biere.

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Fakten statt Mythen: Bozner Institut räumt mit Impfgerüchten auf
Kommentare
108
Fakten statt Mythen: Bozner Institut räumt mit Impfgerüchten auf
Südtirols Hunde-Kurtaxe geht um die Welt
Kommentare
97
Südtirols Hunde-Kurtaxe geht um die Welt
Ein Kind großzuziehen kostet in Italien bis zu 205.000 Euro
Kommentare
67
Ein Kind großzuziehen kostet in Italien bis zu 205.000 Euro
Ärger um Helikopterflüge auf die Plose
Kommentare
62
Ärger um Helikopterflüge auf die Plose
Merz: Wir leben “nicht mehr im Frieden”
Kommentare
46
Merz: Wir leben “nicht mehr im Frieden”
Anzeigen
Ein Hoch auf den Trentiner Schaumwein
Ein Hoch auf den Trentiner Schaumwein
Vom 26. bis zum 28. September
Die Schule der magischen Tiere 4
Die Schule der magischen Tiere 4
ab 25. September im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 