Dirigent Chailly erlitt Schwächeanfall in Mailänder Scala

Von: apa

Der italienische Dirigent Riccardo Chailly hat am Mittwochabend während einer Aufführung an der Mailänder Scala einen Schwächeanfall erlitten. Das Opernhaus brach daraufhin die Aufführung der Oper “Lady Macbeth von Mzensk” von Dmitri Schostakowitsch ab, wie das Theater bestätigte. Das Werk hatte am 7. Dezember mit elf Minuten Applaus die Saison der Scala eröffnet.

Rettungskräfte rückten mit Notarztwagen an und brachten den 72-Jährigen ins Krankenhaus. Chailly wurde zur Beobachtung im Kardiologiezentrum Monzino in Mailand eingeliefert und wurde inzwischen bereits entlassen, berichtete die Familie des Dirigenten. Bereits während der Aufführung hatten Gerüchte die Runde gemacht, Chailly fühle sich nicht wohl. Die erste Pause war um rund 15 Minuten verlängert worden. Dennoch dirigierte er bis zur zweiten Unterbrechung weiter.

Opernaufführung wurde nicht fortgesetzt

Der künstlerische Koordinator Paolo Gavazzeni informierte anschließend das Publikum und erklärte, angesichts der Komplexität des Werks und “aus Respekt gegenüber Maestro Chailly” habe die Leitung beschlossen, die Aufführung nicht fortzusetzen. Chailly, der sich seit Längerem wegen eines Herzleidens in Behandlung befindet, hatte den Musikerinnen und Musikern laut Scala Hinweise von “Erschöpfung” gezeigt. Nicht ausgeschlossen wird, dass Chailly bereits am Samstag die nächste Aufführung von “Lady Macbeth von Mzensk” dirigieren könnte.

Für den Dirigenten hat die letzte Saison als Musikdirektor der Scala begonnen, er ist aber weiterhin in mehrere Projekte eingebunden, unter anderem mit dem Luzerner Festival, das er bis 2028 leiten soll. Bereits im Februar hatte er aus gesundheitlichen Gründen eine Tournee mit dem Scala-Orchester abgesagt und war 2023 nach einem Schwächeanfall operiert worden, weshalb er das Eröffnungskonzert des Luzerner Festivals verpasste.