Diversifikation als Vorgabe

Rom – Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und die Sanktionen des Westens hatten auch große Verwerfungen am Energiemarkt zur Folge. Die Preise für Gas, Benzin und Diesel steigen seit dem 24. Februar unaufhörlich nach oben. Autofahrer müssen bereits rund zwei Euro für einen Liter Benzin bezahlen.

Europäische Länder wie Italien haben durch den Konflikt vor Augen geführt bekommen, wie abhängig man sich zuletzt vom russischen Gas gemacht hat.

Italien importiert derzeit 45 Prozent des Gases aus Russland. Auch in Deutschland wird über die Hälfte des Gasbedarfs von Russland gedeckt.

Nun wird händeringend nach Alternativen gesucht. Italien will diesbezüglich auch stärker mit Katar zusammenarbeiten. Medienberichten zufolge war Italiens Außenminister Luigi Di Maio zu Besuch in Katar und hat dort Gespräche geführt. Wenn Italien und ganz Europa stärker auf andere Energiequellen setzen würden, sei man nicht mehr so von Russland abhängig, so der italienische Außenminister.

Italien möchte seine Energielieferungen künftig breit aufstellen. Neben Katar werden auch andere Möglichkeiten ausgelotet. So will das Mittelmeerland auch wieder vor der Küste Sizilien Gas fördern. Vergangene Woche war Di Maio in Algerien, das ebenfalls ein Gas-Lieferant für Italien ist.