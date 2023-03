Drama am Himmel über Rom

Rom – Vor den Toren Roms ist es heute zu einem Drama am Himmel gekommen. Zwei Flugzeuge der italienischen Luftwaffe sind bei Guidonia Montecelio zusammengeprallt. Dabei kamen beide Piloten ums Leben.

Laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa handelte es sich um zwei historische Militärflugzeuge. Nach dem Crash in der Luft stürzte ein Flugzeug in eine Wiese, das andere traf ein geparktes Auto in einer Straße. Ein Wohlblock wurde glücklicherweise knapp verfehlt. Weitere Verletzte gibt es nicht.

Die beiden Flugzeuge gehörten zum 60. Geschwader der Aeronautica Militare und wurden für Trainingszwecke verwendet.

Über die Ursache, die zum Zusammenprall geführt hat, ist bislang nichts bekannt.