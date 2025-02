Drogen im Kinderhochstuhl, Bargeld in der Toilettentasche

Finanzpolizei nimmt 30-Jährigen in Trient fest

Von: mk

Trient – Die Finanzpolizei hat am Samstagabend in Trient 110 Gramm Kokian, 470 Gramm Haschisch und 3.700 Euro in bar beschlagnahmt. Für einen Mann klickten die Handschellen.

Die Operation kam aufgrund von Ermittlungen zustande, die auf einen regen Handel mit Drogen im Zentrum von Trient hindeuteten. Die Beamten hatten im Zuge der Ermittlungen mehrere Personen beschattet.

Innerhalb weniger Tage wurden die Ermittler auf eine Wohnung im Stadtviertel Bolghera di Trento aufmerksam, wo das Rauschgift möglicherweise gelagert wurde.

Die Beamten beschlossen, samt Hundestaffel eine Wohnungsdurchsuchung vorzunehmen. Die Spürnase von Drogenhund Aron ließ sich nicht täuschen. Das Rauschgift konnte in der Schublade eines Schreibtisches sichergestellt werden.

Weitere Drogen waren im Inneren des Kinderhochstuhles versteckt, während das Geld in Bündeln aufgeteilt war und sich in der Toilettentasche im Badezimmer befand.

Ein 30-jähriger Marokkaner ohne Vorstrafen und mit einer regulären Aufenthaltsgenehmigung wurde verhaftet und ins Trientner Gefängnis überstellt. Die Finanzpolizei setzt ihre Ermittlungen fort, um eventuelle Komplizen auszuforschen.