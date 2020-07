Dutzende Flüchtlinge positiv getestet: Proteste in Kalabrien

Roccella Jonica/Amantea – Die Tatsache, dass Dutzende von Flüchtlingen, die an der kalabrischen Küste an Land gingen, Corona-positiv sind, lässt die Menschen in der süditalienischen Region immer unruhiger werden.

Von den 70 am Freitag im Hafen von Roccella Jonica eingetroffenen Migranten, die allesamt männlich und pakistanischer Nationalität sind, wurden 28 positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Als 13 von den 28 asymptomatischen Virusträgern für weitere Untersuchungen und für den vorgesehenen Quarantäneaufenthalt nach Amantea gebracht wurden, führte dies im der kalabrischen Kleinstadt zu heftigen Protesten. Um die Verlegung und die Unterbringung der Migranten zu verhindern, legten sich einige Demonstranten sogar auf die Staatsstraße.

Das Flüchtlingsschiff mit 70 aus Pakistan stammenden Migranten war am Freitag von einem Schnellboot der Küstenwache im Ionischen Meer vor der kalabrischen Küste gesichtet und anschließend zum Hafen von Roccella Jonica geschleppt worden. Von den 70 Abstrichen, die wie vom Gesetz vorgesehen den Flüchtlingen abgenommen worden waren, ergaben 28 ein positives Testergebnis. In der Folge wurden die 70 Migranten auf mehrere kalabrische Aufnahmezentren aufgeteilt.

Während 48 junge Erwachsene Bova Marina und Amantea zugeteilt wurden, blieben 20 unbegleitete Minderjährige, unter denen sich auch fünf positiv getestete Jugendliche befinden, in Roccella Jonica, wo sie in einer von der Gemeinde zur Verfügung gestellten und von den Ordnungskräften bewachten Gebäude untergebracht wurden.

„Roccella nimmt 20 in der letzten Nacht eingetroffene, minderjährige und unbegleitete Migranten auf. Rocella tut das, weil es unsere vom Gesetz vorgeschriebene Pflicht ist. Aber Roccella tut es auch, weil es glaubt, dass wenn man zur Erfüllung der Pflicht gerufen wird, dies auch bis zum Ende tun muss. Und wenn es deine Pflicht ist, die Aufnahme von unbegleiteten Minderjährigen – Buben im Alter von 13, 14 oder 15 Jahren, in deren Augen die Trauer um die Flucht aus dem eigenen Haus, der während der Flüchtlingsreise erlebte Schmerz und die Zukunftsangst zu sehen sind – zu organisieren, tust du das auf die bestmögliche Weise und basta“, so die unzweideutigen Worte des Bürgermeisters von Roccella Jonica, Vittorio Zito.

http://www.comune.roccella.rc.it/dettaglio.asp?id_a=51655Roccella ospita 20 migranti, minori non accompagnati,… Pubblicato da Vittorio Zito su Sabato 11 luglio 2020

Das Ergebnis, dass von den in Roccella Jonica angekommenen Flüchtlingen mehr als ein Drittel asymptomatische SARS-CoV-2-Träger sind, löste in Kalabrien aber auch tiefe Besorgnis und heftige Demonstrationen aus.

Die Nachricht von der Verlegung von Migranten aus Rocella Jonica, unter denen sich auch 13 Corona-positive Flüchtlinge befinden, führte in Amantea zu heftigen Protesten. Dutzende von Einwohnern der kalabrischen Kleinstadt strömten auf die Straße und zwangen die Verantwortlichen dazu, die Staatsstraße 18 Tirrena Inferiore zu sperren. Um die Unterbringung der Flüchtlinge in Amantea zu verhindern, legten sich einige Demonstranten sogar auf den Asphalt.

Auch die Präsidentin der Region Kalabrien, Jole Santelli, äußerte sich zu Wort. Jole Santelli forderte die Regierung dazu auf, „die außer Kontrolle geratene Einwanderung einzubremsen“. „Andernfalls werde ich nicht zögern, auf die mir durch die gesundheitliche Notlage zuerkannte Befugnis zurückzugreifen, und werde die Landung von Flüchtlingen in Kalabrien verbieten“, so Jole Santelli in einem direkt an den Ministerpräsidenten Giuseppe Conte adressierten Brief.

⭕️ CHIEDO AL GOVERNO DI INTERVENIRE ALTRIMENTI CHIUDERÒ LA CALABRIA. Il testo della missiva inviata al presidente del… Pubblicato da Jole Santelli su Domenica 12 luglio 2020

In Kalabrien, das mit seiner geringen Anzahl von Ansteckungen bisher zwar gut durch die gesundheitliche Notlage kam, aber schwer unter der Krise des Tourismus leidet, ist die Furcht groß, über die illegale Einwanderung „Neuansteckungen zu importieren“, was nicht nur zur Gefährdung der Gesundheit der Kalabresen, sondern auch noch zu einer weiteren Schädigung der bereits geschwächten Wirtschaft führen würde.