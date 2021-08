Einen Liter „Vergewaltigungsdroge“ bestellt: TV-Moderator festgenommen

Mailand – Für den bekannten italienischen TV-Moderator Ciro Di Maio klickten am Mittwoch die Handschellen. Der 46-Jährige, der durch verschiedene TV-Sendungen und Fernsehserien bekannt geworden war und derzeit für den Reisesender „Marcopolo“ tätig ist, hatte unter falschem Namen einen Liter der als „Vergewaltigungsdroge“ bekannten Substanz γ-Butyrolacton, kurz GBL, erworben. Die Polizei, der es gelungen war, die für Ciro Di Maio bestimmte Sendung am Flughafen von Fiumicino in Rom abzufangen und das Paket bis zum Mailänder Luxusloft des bekannten TV-Gesichts weiterzuverfolgen, verhaftete den 46-Jährigen in flagranti. Die flüssige Droge, die für den „Einzelhandel“ in kleine Dosen abgefüllt wird, war vermutlich für den illegalen Markt der Rave-, Drogen- und Sexpartys bestimmt.

Die geglückte Ermittlung, die zur Festnahme des 46-jährigen Ciro Di Maio führte, war Teil einer umfassenderen, bereits vor Monaten begonnenen Ermittlungsarbeit, deren Ziel es war, den Handel mit „Partydrogen“ und anderen verbotenen Substanzen, die für den illegalen Markt der Rave-, Drogen- und Sexpartys bestimmt waren, zu unterbinden und die Urheber festzunehmen.

Der goldene Tipp, der die Polizeibeamten auf die richtige Spur brachte, kam von der Polaria – der für den Grenzschutz zuständigen Polizeidienststelle, die unter anderem dafür verantwortlich ist, auf den Flughäfen die notwendigen Kontrollen durchzuführen – die am Flughafen Fiumicino von Rom ein verdächtiges Paket entdeckt hatte, das den offensichtlich erfundenen Empfängernamen „Mia Miao“ trug. Ab diesem Zeitpunkt war es für die Ermittler ein Leichtes, die Sendung bis zum Mailänder Luxusloft von Ciro Di Maio, der sich hinter der gefälschten Identität „versteckt“ hatte, weiterzuverfolgen.

Die Polizisten nahmen den 46-Jährigen bei der Übergabe der Sendung, die mit fast an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus den Niederlanden stammte, in flagranti fest. Im Paket befand sich eine Flasche mit einem Liter der als „Vergewaltigungsdroge“ bekannten Substanz γ-Butyrolacton, kurz GBL genannt. Bei GBL und der eng verwandten Substanz γ-Hydroxybuttersäure, kurz GHB, handelt es sich um farb- und geschmacklose Flüssigkeiten, die eine sehr starke psychoaktive Wirkung entfalten.

Wie das Portal drugcom.de mitteilt, wurde Frauen auf Partys oder in der Disco GHB in den Drink geschüttet, um sie bewusstlos zu machen und sie anschließend sexuell zu missbrauchen oder zu vergewaltigen. Meist können sich die Opfer später jedoch an nichts mehr erinnern, da eine höhere Dosis GHB einen zeitweiligen Gedächtnisverlust bewirkt. In welchem Umfang Vergewaltigungen unter GHB-Einfluss stattfinden ist nicht gesichert, denn selbst wenn Frauen bei einem Verdacht zur Polizei gehen, ist der Nachweis sehr schwierig. GHB wird innerhalb weniger Stunden vollständig vom Körper abgebaut.

Ciro Di Maio bestritt zunächst, dass das Paket für ihn sei, gab später aber an, dass die Flüssigkeit nur für den Eigengebrauch bestimmt sei. Bei der folgenden Hausdurchsuchung kamen allerdings weitere 0,5 Milliliter der gefährlichen Partydroge, die sich in einem Behälter mit einem Dosiergerät befand, zu Vorschein. Aus einem Liter GBL mit einer Reinheit von 70 Prozent können rund 1.400 verkaufsfertige Einzeldosen gewonnen werden. Die flüssige Droge, die im Gegensatz zu Italien in Holland auf dem freien Markt erhältlich ist, war Ciro Di Maio zusammen mit den Ampullen für die einzelnen Dosen gesandt worden. Beim 46-Jährigen handelt es sich um einen Wiederholungstäter. Bereits vor mehreren Monaten war Ciro Di Maio verhaftet worden, weil er versucht hatte, sich aus China vier Liter GBL schicken zu lassen.

Ciro Di Maio wurde auf Anordnung des Mailänder Staatsanwalts wegen Drogenhandels in Haft genommen. Beim ursprünglich aus Neapel stammenden Ciro Di Maio handelt es sich um ein in Italien bekanntes TV-Gesicht. Der 46-Jährige arbeitet seit 2009 für den Reisesender „Marcopolo“, für den er die erfolgreiche Fernsehsendung „Diario Di Viaggio“, die in 30 verschiedenen Ländern auf fünf Kontinenten gedreht wurde, redigiert und moderiert. Zudem trat Di Maio bei verschiedenen italienischen TV-Sendungen und Fernsehserien wie „Un posto al sole“ und „Un medico in famiglia 9“ sowie in Theaterstücken auf.

LA DROGA DELLO STUPRO, ARRESTATO CONDUTTORE TV LA DROGA DELLO STUPRO, ARRESTATO CONDUTTORE TV Arrestato l'attore e conduttore tv Ciro Di Maio, aveva ordinato un litro di droga dello stupro dall'Olanda. La polizia ha seguito il pacco fino alla consegna a casaLucia Sgueglia dal Tg3 delle 19 del 25 agosto 2021

Die Festnahme des bekannten TV-Moderators sorgte in der italienischen Öffentlichkeit für Entrüstung und Entsetzen. Da sich Ciro Di Maio wegen Drogenhandels vor Gericht verantworten werden wird, dürfte es mit seiner TV-Karriere vorerst vorbei sein.