Einkaufszentrum am Gardasee in Flammen – VIDEO

Desenzano – In Desenzano am Gardasee ist ein Einkaufszentrum abgebrannt. Dichte Rauchwolken stiegen in den Himmel, die noch aus weiter Entfernung sichtbar waren. Die Umweltbehörde der Region verlangt vom Bürgermeister eine Verordnung, damit die Anrainer zu Hause bleiben.

Verletzte wurden glücklicherweise keine registriert. Zu spüren war zunächst die Hitze, die plötzlich anstieg. Dann stand ein Teil des Einkaufszentrums „Le Vele“ in Desenzano in Flammen.

Das Gebäude wurde evakuiert. Die Einsatzkräfte versuchten, das Feuer einzudämmen. Im Einkaufszentrum wird seit Monaten neu gestaltet. In einem Magazin, wo Umbauarbeiten stattfanden, soll der Brand seinen Ursprung genommen haben.

Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar.

Im Einsatz standen mehrere Feuerwehren aus der Umgebung, der Zivilschutz, die Straßenpolizei und die Carabinieri.